Курс доллара вновь вырос почти на 10 тенге в Казахстане
Узнали биржевой курс и то, за сколько доллар продают в обменниках.
Сегодня, 17:38
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Сегодня, 17:38Сегодня, 17:38
192Фото: baigenews.kz
Про итогам торгов на Казахстанской фондовой бирже средневзвешенный курс доллара вновь вырос, за сутки на 9,24 тенге, и составил 517,74 тенге, передаёт BaigeNews.kz.
В обменных пунктах "американец" тоже стал дороже. В Астане его продают по 524 тенге, в Алматы - от 522 до 524 тенге.
Курс евро по итогам торгов составил 545,31 тенге, российского рубля - 5 тенге, китайского юаня - 71,18 тенге.
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