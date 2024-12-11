Про итогам торгов на Казахстанской фондовой бирже средневзвешенный курс доллара вновь вырос, за сутки на 9,24 тенге, и составил 517,74 тенге, передаёт BaigeNews.kz.

В обменных пунктах "американец" тоже стал дороже. В Астане его продают по 524 тенге, в Алматы - от 522 до 524 тенге.

Курс евро по итогам торгов составил 545,31 тенге, российского рубля - 5 тенге, китайского юаня - 71,18 тенге.