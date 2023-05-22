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pixabay.com Сегодня, 17:27
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Сегодня, 17:27
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Фото: pixabay.com

Курс доллара вновь снизился в Казахстане

Завершились торги иностранными валютами на Казахстанской фондовой бирже, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на KASE. 

Средневзвешенный курс доллара по их итогам снизился на 3,36 тенге и составил 444,92 тенге. В целом за месяц доллар потерял 11,48 тенге.

Курс евро составил - 481,38 тенге, российского рубля - 5,56, юаня - 63,41.

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Сегодня, 17:27
328
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