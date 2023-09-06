  • 6 Сентября, 19:43
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Курс доллара вновь подскочил на торгах в Казахстане

Сегодня, 18:20
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baigenews.kz/Артём Чурсинов Сегодня, 18:20
Сегодня, 18:20
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Фото: baigenews.kz/Артём Чурсинов

Средневзвешенный курс доллара вырос по итогам торгов на Казахстанской фондовой бирже и составил 461,76 тенге, передаёт BaigeNews.kz.

За сутки рост составил 1,76 тенге, за месяц - 15,32 тенге.

Курс рубля - 4,71 тенге, евро - 496,28 тенге, юаня - 63 тенге.

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