Курс доллара вновь подскочил на торгах в Казахстане
Сегодня, 18:20
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Сегодня, 18:20Сегодня, 18:20
151Фото: baigenews.kz/Артём Чурсинов
Средневзвешенный курс доллара вырос по итогам торгов на Казахстанской фондовой бирже и составил 461,76 тенге, передаёт BaigeNews.kz.
За сутки рост составил 1,76 тенге, за месяц - 15,32 тенге.
Курс рубля - 4,71 тенге, евро - 496,28 тенге, юаня - 63 тенге.
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