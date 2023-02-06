Курс доллара в Казахстане снизился до семимесячного минимума

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Курс доллара в Казахстане снизился. Официальная стоимость американской валюты 6 февраля - 458,69 тенге. Дешевле она была только 29 июня 2022 года, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на данные Telegram-канала DataHub_FCBK.

"Понемногу укрепляется тенге и к другим валютам. Официальная стоимость кыргызского сома также находится на минимальном с июня прошлого года уровне – 5,32 тенге. А стоимость турецкой лиры обновила исторический минимум – 24,37 тенге за единицу", - сообщили аналитики.

На многолетнем минимуме и курс украинской гривны – 12,42 тенге.