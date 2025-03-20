Сегодня, 16:24

Сегодня, 16:24

На Казахстанской фондовой бирже (KASE) 20 марта 2025 года завершились дневные торги по иностранным валютам, передаёт BaigeNews.kz.

Средневзвешенный курс доллара составил 502,83 тенге, увеличившись на 0,43 тенге.

Курс китайского юаня также вырос, достигнув 69,29 тенге (+0,64 тенге).

Днем ранее средневзвешенный курс доллара США по итогам торгов составил 500,32 тенге, повысившись на 3,79 тенге.