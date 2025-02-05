Курс доллара в Казахстане продолжает падение
В Алматы доллары дешевле, чем в Астане.
Сегодня, 19:31
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Сегодня, 19:31Сегодня, 19:31
49Фото: baigenews.kz
Средневзвешенный курс доллара по итогам торгов на Казахстанской фондовой бирже снизился за сутки на 4 тенге, за месяц на 11,4 тенге, передаёт BaigeNews.kz.
После вечерней сессии курс доллара составил 516,06 тенге.
В обменных пунктах Астаны доллар продают по 521-523 тенге, в Алматы - 519 тенге.
Курс евро по итогам торгов - 535,99 тенге, российского рубля - 5,23 тенге, китайского юаня - 70,84 тенге.
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