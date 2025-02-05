  • 5 Февраля, 19:42
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Курс доллара в Казахстане продолжает падение

В Алматы доллары дешевле, чем в Астане.

Сегодня, 19:31
АВТОР
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baigenews.kz Сегодня, 19:31
Сегодня, 19:31
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Фото: baigenews.kz

Средневзвешенный курс доллара по итогам торгов на Казахстанской фондовой бирже снизился за сутки на 4 тенге, за месяц на 11,4 тенге, передаёт BaigeNews.kz.

После вечерней сессии курс доллара составил 516,06 тенге. 

В обменных пунктах Астаны доллар продают по 521-523 тенге, в Алматы - 519 тенге.  

Курс евро по итогам торгов - 535,99 тенге, российского рубля - 5,23 тенге, китайского юаня - 70,84 тенге.

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