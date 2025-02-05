Средневзвешенный курс доллара по итогам торгов на Казахстанской фондовой бирже снизился за сутки на 4 тенге, за месяц на 11,4 тенге, передаёт BaigeNews.kz.

После вечерней сессии курс доллара составил 516,06 тенге.

В обменных пунктах Астаны доллар продают по 521-523 тенге, в Алматы - 519 тенге.

Курс евро по итогам торгов - 535,99 тенге, российского рубля - 5,23 тенге, китайского юаня - 70,84 тенге.