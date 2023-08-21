  • 21 Августа, 22:26
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Курс доллара упал сразу на семь тенге

Сегодня, 21:42
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BaigeNews.kz Сегодня, 21:42
Сегодня, 21:42
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Фото: BaigeNews.kz

Курс доллара по итогам дневных торгов на KASE 21 августа снизился более чем на 7 тенге до 452,4 тенге, передаёт BaigeNews.kz

Официальный курс, установленный Национальным банком РК на 22 августа, составляет 452,34 тенге за доллар. 

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