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pixabay.com Сегодня, 17:17
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Сегодня, 17:17
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Фото: pixabay.com

Курс доллара упал на шесть тенге в Казахстане

Торги иностранными валютами завершились на Казахстанской фондовой бирже. Средневзвешенный курс доллара по их итогам снизился на 6,23 тенге, передаёт BaigeNews.kz.

Курс доллара на 17:00 составил 442,74 тенге.

Курс российского рубля 5,59 тенге, курс евро - 488,32 тенге, юаня - 65,4 тенге.

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Сегодня, 17:17
195
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