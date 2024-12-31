С новым годом
  • 31 Декабря, 18:44
  • BAIGENEWS

Курс доллара стал выше перед Новым годом в Казахстане

В обменных пунктах Астаны доллар дороже, чем в Алматы.

Сегодня, 17:32
АВТОР
Подпишитесь на наш
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
baigenews.kz Сегодня, 17:32
Сегодня, 17:32
157
Фото: baigenews.kz

Курс доллара вырос по итогам торгов на Казахстанской фондовой бирже, передаёт BaigeNews.kz.

В последний день декабря средневзвешенный курс американской валюты составил 525,1 тенге, поднявшись за день на 1,53 тенге. В обменных пунктах Астаны доллар продают по 532 тенге, Алматы - 531,5 тенге.

Курс евро по итогам торгов - 547,74 тенге, российского рубля - 4,84 тенге, китайского юаня - 71,8 тенге.

Самое читаемое

Окно закроется через 10 секунд
Наверх