Курс доллара стал выше перед Новым годом в Казахстане
В обменных пунктах Астаны доллар дороже, чем в Алматы.
Сегодня, 17:32
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Сегодня, 17:32Сегодня, 17:32
157Фото: baigenews.kz
Курс доллара вырос по итогам торгов на Казахстанской фондовой бирже, передаёт BaigeNews.kz.
В последний день декабря средневзвешенный курс американской валюты составил 525,1 тенге, поднявшись за день на 1,53 тенге. В обменных пунктах Астаны доллар продают по 532 тенге, Алматы - 531,5 тенге.
Курс евро по итогам торгов - 547,74 тенге, российского рубля - 4,84 тенге, китайского юаня - 71,8 тенге.