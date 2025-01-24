Средневзвешенный курс доллара понизился в Казахстане, передаёт BaigeNews.kz.

По итогам торгов на Казахстанской фондовой бирже он составил 517,8 тенге, опустившись за сутки на 4,38 тенге.

В обменных пунктах Астаны доллар продают по 523 тенге, Алматы - 521,5 тенге.

Курс евро по итогам торгов - 542,31 тенге, российского рубля - 5,2 тенге, китайского юаня - 71,6 тенге.