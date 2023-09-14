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Курс доллара снова вырос в Казахстане

Сегодня, 18:13
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baigenews.kz/Арман Мухатов Сегодня, 18:13
Сегодня, 18:13
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Фото: baigenews.kz/Арман Мухатов

По итогам торгов на Казахстанской фондовой бирже курс доллара вырос на 1,49 тенге за сутки и составил 466,14 тенге, передаёт BaigeNews.kz.

За месяц курс американской валюты вырос на 16,66 тенге.

Курс евро также вырос и составил 500 тенге, курс рубля - 4,81 тенге, юаня - 64,16 тенге.

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