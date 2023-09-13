  • 13 Сентября, 17:50
  • BAIGENEWS

Курс доллара снова начал расти в Казахстане

Сегодня, 17:38
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baigenews.kz/Арман Мухатов Сегодня, 17:38
Сегодня, 17:38
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Фото: baigenews.kz/Арман Мухатов

На Казахстанской фондовой бирже завершились торги иностранными валютами. По их итогам курс доллара вырос на 3,51 тенге за сутки, передаёт BaigeNews.kz.

Средневзвешенный курс американской валюты составил 464,65 тенге. За месяц он повысился на 16,02 тенге.

Курс евро составил 494,4 тенге, рубля - 4,84 тенге, юаня - 63,69 тенге.

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