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Курс доллара снизился в Казахстане

Актуальные котировки на 2 апреля.

Сегодня, 10:45
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Курс доллара снизился в Казахстане Сегодня, 10:45
Сегодня, 10:45
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По итогам торгов на KASE курс доллара в Казахстане продемонстрировал снижение, передаёт BaigeNews.kz.

  • Доллар США (USD / KZT) – 503,15
  • Российский рубль (RUB / KZT) – 5,93.
  • Евро (EUR / KZT) – 543,3  
  • Китайский юань (CNY / KZT) – 69,21
  • Украинская гривна (UAH / KZT) – 12,16
  • Кыргызский сом (KGS / KZT) – 5,82

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