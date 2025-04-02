Курс доллара снизился в Казахстане
Актуальные котировки на 2 апреля.
Сегодня, 10:45
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Сегодня, 10:45Сегодня, 10:45
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По итогам торгов на KASE курс доллара в Казахстане продемонстрировал снижение, передаёт BaigeNews.kz.
- Доллар США (USD / KZT) – 503,15
- Российский рубль (RUB / KZT) – 5,93.
- Евро (EUR / KZT) – 543,3
- Китайский юань (CNY / KZT) – 69,21
- Украинская гривна (UAH / KZT) – 12,16
- Кыргызский сом (KGS / KZT) – 5,82
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