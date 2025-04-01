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Курс доллара снизился в Казахстане

Актуальные котировки на 1 апреля.

Сегодня, 16:06
АВТОР
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Unsplash Сегодня, 16:06
Сегодня, 16:06
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Фото: Unsplash

По итогам торгов на KASE курс доллара в Казахстане продемонстрировал снижение, передаёт BaigeNews.kz.

Доллар США – 503,15 тенге (-1,12 тенге)

Российский рубль – 5,93 тенге (+0,03 тенге)

Китайский юань – 69,24 тенге (-0,16 тенге)

Эксперты связывают колебания курса с динамикой мировых валютных рынков, изменением цен на нефть и внешними экономическими факторами.

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