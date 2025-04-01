Сегодня, 16:06

Сегодня, 16:06

По итогам торгов на KASE курс доллара в Казахстане продемонстрировал снижение, передаёт BaigeNews.kz.

Доллар США – 503,15 тенге (-1,12 тенге)

Российский рубль – 5,93 тенге (+0,03 тенге)

Китайский юань – 69,24 тенге (-0,16 тенге)

Эксперты связывают колебания курса с динамикой мировых валютных рынков, изменением цен на нефть и внешними экономическими факторами.