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Курс доллара снизился в Казахстане после выходных

В обменниках курс ещё превышает отметку в 515 тенге.

Сегодня, 17:25
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baigenews.kz Сегодня, 17:25
Сегодня, 17:25
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Фото: baigenews.kz

Курс доллара продолжает снижение в Казахстане, передаёт BaigeNews.kz.

По итогам торгов на Казахстанской фондовой бирже средневзвешенный курс американской валюты в понедельник составил 509,55 тенге. С пятницы он стал ниже на 4 тенге. 

В обменных пунктах Астаны доллар продают по 516 тенге, Алматы по 515 тенге.

Курс евро по итогам торгов - 538,87 тенге, российского рубля - 5,13 тенге, китайского юаня - 70,19 тенге.

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