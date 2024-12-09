Курс доллара продолжает снижение в Казахстане, передаёт BaigeNews.kz.

По итогам торгов на Казахстанской фондовой бирже средневзвешенный курс американской валюты в понедельник составил 509,55 тенге. С пятницы он стал ниже на 4 тенге.

В обменных пунктах Астаны доллар продают по 516 тенге, Алматы по 515 тенге.

Курс евро по итогам торгов - 538,87 тенге, российского рубля - 5,13 тенге, китайского юаня - 70,19 тенге.