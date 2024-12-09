Курс доллара снизился в Казахстане после выходных
В обменниках курс ещё превышает отметку в 515 тенге.
Сегодня, 17:25
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Сегодня, 17:25Сегодня, 17:25
189Фото: baigenews.kz
Курс доллара продолжает снижение в Казахстане, передаёт BaigeNews.kz.
По итогам торгов на Казахстанской фондовой бирже средневзвешенный курс американской валюты в понедельник составил 509,55 тенге. С пятницы он стал ниже на 4 тенге.
В обменных пунктах Астаны доллар продают по 516 тенге, Алматы по 515 тенге.
Курс евро по итогам торгов - 538,87 тенге, российского рубля - 5,13 тенге, китайского юаня - 70,19 тенге.
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