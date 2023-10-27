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Курс доллара снизился почти на шесть тенге в Казахстане

Вчера, 17:39
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baigenews.kz/Арман Мухатов Вчера, 17:39
Вчера, 17:39
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Фото: baigenews.kz/Арман Мухатов

Курс доллара резко снизился по итогам торгов на Казахстанской фондовой бирже 27 октября, передаёт BaigeNews.kz.

За сутки американская валюта стала дешевле сразу на 5,88 тенге. Средневзвешенный курс перед выходными - 470, 22 тенге.

В обменных пунктах Астаны доллар продают по 476 тенге, в Алматы - 476,5 тенге.

Курс евро тоже снизился и составил 496,23 тенге. Курс российского рубля - 5,01 тенге, китайского юаня - 64,43 тенге.

 

 

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