Курс доллара снизился почти на шесть тенге в Казахстане

Курс доллара резко снизился по итогам торгов на Казахстанской фондовой бирже 27 октября, передаёт BaigeNews.kz.

За сутки американская валюта стала дешевле сразу на 5,88 тенге. Средневзвешенный курс перед выходными - 470, 22 тенге.

В обменных пунктах Астаны доллар продают по 476 тенге, в Алматы - 476,5 тенге.

Курс евро тоже снизился и составил 496,23 тенге. Курс российского рубля - 5,01 тенге, китайского юаня - 64,43 тенге.