Курс доллара снизился почти на 4 тенге в Казахстане
Сегодня, 18:35
ПОДЕЛИТЬСЯ
Подпишитесь на наш
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
Сегодня, 18:35Сегодня, 18:35
120Фото: baigenews.kz
Средневзвешенный курс доллара по итогам торгов на Казахстанской фондовой бирже снизился на 3,97 тенге за день и составил 474,23 тенге, передаёт BaigeNews.kz.
В обменных пунктах Астаны доллар продают 478 по тенге, Алматы - 474,5 тенге.
Курс евро по итогам торгов - 514,83 тенге, российского рубля - 5,38 тенге, китайского юаня - 65,28 тенге.
Самое читаемое
- Задержан начальник ДУИС по Северо-Казахстанской области
- Сотни собравшихся за рубеж абитуриентов считают себя обманутыми в Казахстане
- Работодатель повесил на сотрудников кредиты на 22 млн тенге в Семее
- "Отдает какой-то провинцией": столичные жители в ужасе от благоустройства своего района
- Сборная Англии вырвала у Нидерландов путёвку в финал Евро-2024