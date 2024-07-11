Курс доллара снизился почти на 4 тенге в Казахстане

Средневзвешенный курс доллара по итогам торгов на Казахстанской фондовой бирже снизился на 3,97 тенге за день и составил 474,23 тенге, передаёт BaigeNews.kz.

В обменных пунктах Астаны доллар продают 478 по тенге, Алматы - 474,5 тенге.

Курс евро по итогам торгов - 514,83 тенге, российского рубля - 5,38 тенге, китайского юаня - 65,28 тенге.