Курс доллара снизился перед выходными в Казахстане

Средневзвешенный курс доллара по итогам торгов на Казахстанской фондовой бирже снизился более чем на два тенге, передаёт BaigeNews.kz.

Курс перед выходными составил 480,4 тенге. В обменных пунктах Астаны доллар продают по 483 тенге, Алматы - 482,3 тенге.

Курс евро по итогам торгов составил 533,87 тенге, российского рубля - 5,33 тенге, китайского юаня - 67,96 тенге.