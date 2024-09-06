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Курс доллара снизился перед выходными в Казахстане

Сегодня, 17:55
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baigenews.kz Сегодня, 17:55
Сегодня, 17:55
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Фото: baigenews.kz

Средневзвешенный курс доллара по итогам торгов на Казахстанской фондовой бирже снизился более чем на два тенге, передаёт BaigeNews.kz.

Курс перед выходными составил 480,4 тенге. В обменных пунктах Астаны доллар продают по 483 тенге, Алматы - 482,3 тенге.

Курс евро по итогам торгов составил 533,87 тенге, российского рубля - 5,33 тенге, китайского юаня - 67,96 тенге.

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