Курс доллара снизился перед выходными в Казахстане
Сегодня, 17:55
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Сегодня, 17:55Сегодня, 17:55
105Фото: baigenews.kz
Средневзвешенный курс доллара по итогам торгов на Казахстанской фондовой бирже снизился более чем на два тенге, передаёт BaigeNews.kz.
Курс перед выходными составил 480,4 тенге. В обменных пунктах Астаны доллар продают по 483 тенге, Алматы - 482,3 тенге.
Курс евро по итогам торгов составил 533,87 тенге, российского рубля - 5,33 тенге, китайского юаня - 67,96 тенге.
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