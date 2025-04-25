25 апреля 2025 года на Казахстанской фондовой бирже (KASE) завершились дневные торги по иностранным валютам. По итогам торгов, средневзвешенный курс доллара США снизился на 2,07 тенге, составив 515,036 тенге, передаёт BaigeNews.kz.

Кроме того, средневзвешенный курс российского рубля также показал незначительное снижение - до 6,20 тенге (падение на 0,02 тенге). Китайский юань также утратил в стоимости 0,16 тенге, составив курс 70,75 тенге.

Что касается обменных пунктов, то по состоянию на сегодняшний день доллар можно купить или продать по курсу 514,9-517,3 тенге. Евро стоит от 584 до 588 тенге, а рубль - от 6,08 до 6,2 тенге.

Такое поведение валютных курсов отражает текущую рыночную ситуацию и может быть связано с различными экономическими и внешнеэкономическими факторами, влияющими на валютные колебания.

Ранее мы сообщали, что спрос на доллары и евро резко сократился в Казахстане.