Курс доллара снизился на 5 тенге
Наблюдается заметное изменение курсов.
Сегодня, 16:34
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Сегодня, 16:34Сегодня, 16:34
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По итогам торгов на Казахстанской фондовой бирже 10 апреля 2025 года курс доллара составил 515,18 тенге, передаёт BaigeNews.kz
На валютных рынках страны наблюдается заметное изменение курсов. В обменных пунктах Казахстана на 10 апреля установлены следующие курсы:
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Доллар США: покупка - 514-515 тенге, продажа - 516-518 тенге;
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Евро: покупка - 563-567 тенге, продажа - 570-572 тенге;
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Российский рубль: покупка - 5,93-5,97 тенге, продажа - 6,05-6,1 тенге.
Эксперты связывают снижение курса доллара с колебаниями на мировых финансовых рынках, а также с внутренними экономическими факторами.
Сегодня утром доллар подорожал в обменниках Казахстана.
Вчера средневзвешенный курс доллара США на конец торгов составил 520,48 тенге.
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