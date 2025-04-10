По итогам торгов на Казахстанской фондовой бирже 10 апреля 2025 года курс доллара составил 515,18 тенге, передаёт BaigeNews.kz

На валютных рынках страны наблюдается заметное изменение курсов. В обменных пунктах Казахстана на 10 апреля установлены следующие курсы:

Доллар США : покупка - 514-515 тенге, продажа - 516-518 тенге;

Евро : покупка - 563-567 тенге, продажа - 570-572 тенге;

Российский рубль: покупка - 5,93-5,97 тенге, продажа - 6,05-6,1 тенге.

Эксперты связывают снижение курса доллара с колебаниями на мировых финансовых рынках, а также с внутренними экономическими факторами.

Сегодня утром доллар подорожал в обменниках Казахстана.

Вчера средневзвешенный курс доллара США на конец торгов составил 520,48 тенге.