Курс доллара снижается в Казахстане

Средневзвешенный курс доллара постепенно снижается в Казахстане, передаёт BaigeNews.kz.

По итогам торгов доллар после выходных стал дешевле на 2,34 тенге. Курс составил 484,52 тенге.

В обменных пунктах Астаны доллар продают по 488 тенге, Алматы - 487,7 тенге.

Курс евро составил 529,45 тенге, российского рубля - 5 тенге, китайского юаня - 68,29 тенге.

