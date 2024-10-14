Курс доллара снижается в Казахстане
Сегодня, 17:38
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Сегодня, 17:38Сегодня, 17:38
177Фото: baigenews.kz
Средневзвешенный курс доллара постепенно снижается в Казахстане, передаёт BaigeNews.kz.
По итогам торгов доллар после выходных стал дешевле на 2,34 тенге. Курс составил 484,52 тенге.
В обменных пунктах Астаны доллар продают по 488 тенге, Алматы - 487,7 тенге.
Курс евро составил 529,45 тенге, российского рубля - 5 тенге, китайского юаня - 68,29 тенге.
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