Курс доллара резко вырос в Казахстане
Сегодня, 17:35
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Сегодня, 17:35Сегодня, 17:35
99Фото: baigenews.kz
Курс доллара вновь начал расти в Казахстане, передаёт BaigeNews.kz.
По итогам торгов на Казахстанской фондовой бирже средневзвешенный курс за сутки стал выше на 3,19 тенге и составил 492,2 тенге.
В обменных пунктах Астаны доллар продают по 495 тенге, Алматы - 494,1 тенге.
Курс евро по итогам торгов 529,13 тенге, российского рубля - 5 тенге, китайского юаня - 68,59 тенге.
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