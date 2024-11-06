Курс доллара резко вырос в Казахстане

Курс доллара вновь начал расти в Казахстане, передаёт BaigeNews.kz.

По итогам торгов на Казахстанской фондовой бирже средневзвешенный курс за сутки стал выше на 3,19 тенге и составил 492,2 тенге.

В обменных пунктах Астаны доллар продают по 495 тенге, Алматы - 494,1 тенге.

Курс евро по итогам торгов 529,13 тенге, российского рубля - 5 тенге, китайского юаня - 68,59 тенге.