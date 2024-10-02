Курс доллара резко вырос в Казахстане
Сегодня, 18:42
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Сегодня, 18:42Сегодня, 18:42
47Фото: baigenews.kz
По итогам торгов на Казахстанской фондовой бирже средневзвешенный курс доллара резко вырос, передаёт BaigeNews.kz.
За сутки курс американской валюты стал выше на 2,86 тенге и составил 483,21 тенге.
В обменных пунктах Астаны доллар продают по 485 тенге, Алматы - 484-485 тенге.
Кур евро по тогам торгов - 534,87 тенге, российского рубля - 5,1 тенге, китайского юаня - 68,84 тенге.
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