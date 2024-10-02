  • 2 Октября, 18:51
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Курс доллара резко вырос в Казахстане

Сегодня, 18:42
АВТОР
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baigenews.kz Сегодня, 18:42
Сегодня, 18:42
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Фото: baigenews.kz

По итогам торгов на Казахстанской фондовой бирже средневзвешенный курс доллара резко вырос, передаёт BaigeNews.kz.

За сутки курс американской валюты стал выше на 2,86 тенге и составил 483,21 тенге.

В обменных пунктах Астаны доллар продают по 485 тенге, Алматы - 484-485 тенге.

Кур евро по тогам торгов - 534,87 тенге, российского рубля - 5,1 тенге, китайского юаня - 68,84 тенге.

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