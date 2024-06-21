Курс доллара резко вырос в Казахстане
Сегодня, 17:34
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Сегодня, 17:34Сегодня, 17:34
125Фото: baigenews.kz
Курс доллара второй раз за неделю подскочил на пять тенге в Казахстане, передаёт BaigeNews.kz.
По итогам торгов на Казахстанской фондовой бирже, средневзвешенный курс американской валюты составил 464,8 тенге. За месяц рост курса произошёл на 22,94 тенге.
В обменных пунктах Астаны доллар сегодня продают по 467 тенге, в Алматы - 465 тенге.
Курс евро по итогам торгов - 497 тенге, российского рубля - 5,23 тенге, китайского юаня - 63,7 тенге.
Ранее глава Нацбанка Казахстана Тимур Сулейменов пояснил, почему тенге слабеет, а также сделал прогноз на то, каким будет курс.
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