Курс доллара резко вырос в Казахстане

Курс доллара второй раз за неделю подскочил на пять тенге в Казахстане, передаёт BaigeNews.kz.

По итогам торгов на Казахстанской фондовой бирже, средневзвешенный курс американской валюты составил 464,8 тенге. За месяц рост курса произошёл на 22,94 тенге.

В обменных пунктах Астаны доллар сегодня продают по 467 тенге, в Алматы - 465 тенге.

Курс евро по итогам торгов - 497 тенге, российского рубля - 5,23 тенге, китайского юаня - 63,7 тенге.

Ранее глава Нацбанка Казахстана Тимур Сулейменов пояснил, почему тенге слабеет, а также сделал прогноз на то, каким будет курс.