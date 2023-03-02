Курс доллара резко упал в Казахстане

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По итогам торгов на Казахстанской фондовой бирже курс доллара снизился за день на 6,14 тенге и составил 435,53 тенге, передаёт BaigeNews.kz.

До этого уровня американская валюта опустилась впервые с июня 2022 года.

За месяц доллар стал дешевле на 24,99 тенге.

В обменных пунктах Астаны "американец" покупают за 429-436 тенге, продают - 438-440 тенге. В Алматы курс составляет 435-439 тенге.