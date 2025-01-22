  • 22 Января, 20:58
  • BAIGENEWS

Курс доллара резко снизился в Казахстане

На KASE завершились торги иностранными валютами.

Сегодня, 19:29
АВТОР
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pxhere.com Сегодня, 19:29
Сегодня, 19:29
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Фото: pxhere.com

Средневзвешенный курс доллара стал ниже сразу на шесть тенге после торгов на Казахстанской фондовой бирже, передаёт BaigeNews.kz.

Курс американской валюты сложился на отметке 520,88 тенге. В обменных пунктах Астаны доллар продают по 526 тенге, Алматы - 527,4 тенге.

Курс евро по итогам торгов - 542,82 тенге, российского рубля - 5,26 тенге, китайского юаня - 71,56 тенге.

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