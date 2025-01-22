Средневзвешенный курс доллара стал ниже сразу на шесть тенге после торгов на Казахстанской фондовой бирже, передаёт BaigeNews.kz.

Курс американской валюты сложился на отметке 520,88 тенге. В обменных пунктах Астаны доллар продают по 526 тенге, Алматы - 527,4 тенге.

Курс евро по итогам торгов - 542,82 тенге, российского рубля - 5,26 тенге, китайского юаня - 71,56 тенге.