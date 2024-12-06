Курс доллара резко снизился в Казахстане
Но до прежнего уровня еще далеко.
Сегодня, 20:30
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Сегодня, 20:30Сегодня, 20:30
204Фото: baigenews.kz
По итогам торгов на Казахстанской фондовой бирже курс доллара снизился более чем на 10 тенге, передаёт BaigeNews.kz.
Средневзвешенный курс перед выходными составил 513,62 тенге.
В обменных пунктах Астаны доллар продают по 520 тенге, в Алматы - 518 тенге.
Курс евро по итогам торгов - 541,66 тенге, российского рубля - 5,14 тенге, китайского юаня - 71 тенге.
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