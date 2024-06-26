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Курс доллара резко снизился в Казахстане

Сегодня, 19:37
АВТОР
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baigenews.kz Сегодня, 19:37
Сегодня, 19:37
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Фото: baigenews.kz

Курс доллара по итогам торгов на Казахстанской фондовой бирже снизился более чем на три тенге, передаёт BaigeNews.kz.

Средневзвешенный курс американской валюты сегодня составил 463,83 тенге. В обменных пунктах Астаны доллар продают по 467 тенге, Алматы - 465,9 тенге.

Курс евро по итогам торгов снизился и составил 496,34 тенге, российского рубля - 5,3 тенге, китайского юаня - 63,6 тенге.

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