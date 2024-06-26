Курс доллара резко снизился в Казахстане

Курс доллара по итогам торгов на Казахстанской фондовой бирже снизился более чем на три тенге, передаёт BaigeNews.kz.

Средневзвешенный курс американской валюты сегодня составил 463,83 тенге. В обменных пунктах Астаны доллар продают по 467 тенге, Алматы - 465,9 тенге.

Курс евро по итогам торгов снизился и составил 496,34 тенге, российского рубля - 5,3 тенге, китайского юаня - 63,6 тенге.