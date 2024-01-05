Курс доллара резко снизился в Казахстане

Курс доллара снизился перед выходными в Казахстане, передаёт BaigeNews.kz.

По итогам торгов на Казахстанской фондовой бирже курс стал ниже на 2,29 тенге за сутки и составил 453,38 тенге. За месяц падение составило 6,16 тенге.

В обменных пунктах Астаны доллар продают по 457 тенге, в Алматы - 459 тенге.

Курс евро по итогам торгов - 495,98 тенге, российского рубля - 4,98 тенге, китайского юаня - 63,19 тенге.