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pixabay.com Сегодня, 18:08
154
Сегодня, 18:08
154
Фото: pixabay.com

Курс доллара резко снизился в Казахстане

Курс доллара по итогам торгов на Казахстанской фондовой бирже снизился впервые за долгое время, передаёт BaigeNews.kz.

По данным на 17:00 курс составил 460,21 тенге, падение произошло за день на 5,69 тенге.

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#доллар #валюта #финансы
BaigeNews.kz
Сегодня, 18:08
154
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