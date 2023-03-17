Курс доллара резко снизился в Казахстане

Фото: pixabay.com

Курс доллара по итогам торгов на Казахстанской фондовой бирже снизился впервые за долгое время, передаёт BaigeNews.kz.

По данным на 17:00 курс составил 460,21 тенге, падение произошло за день на 5,69 тенге.