На дневных торгах Казахстанской фондовой биржи (KASE), завершившихся 6 мая 2025 года в 15:30, нацвалюта показала заметное укрепление к доллару США, передаёт BaigeNews.kz.

Средневзвешенный курс доллара составил 514,50 тенге, снизившись сразу на 3,6 тенге по сравнению с предыдущими торгами. Это одно из самых резких укреплений тенге за последние недели.

Курс российского рубля остался практически без изменений и составил 6,3 тенге.

Средневзвешенный курс китайского юаня по итогам торгов зафиксирован на уровне 71,30 тенге.

Единственной валютой, укрепившейся к тенге, стал евро, прибавив 0,94 тенге — до 588,04 тенге.

Днем ранее курс доллара на KASE достиг 518,53 тенге.