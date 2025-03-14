  • 14 Марта, 14:03
  • BAIGENEWS

Курс доллара резко подскочил в обменниках Казахстана

Сегодня, 12:33
АВТОР
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pixabay.com Сегодня, 12:33
Сегодня, 12:33
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Фото: pixabay.com

Курс доллара резко вырос в обменниках Казахстана, передаёт BaigeNews.kz.

По данным Kurs.kz, американец в обменниках продается выше 506 тенге.

Астана: покупка – 499-500 тенге, продажа – 506-507 тенге;

Алматы: покупка – 502-505 тенге, продажа – 506-508 тенге;

Шымкент: покупка – 504 тенге, продажа – 507 тенге.

Официальный курс доллара, установленный Нацбанком на 14 марта, составляет 495,28 тенге.

Днем ранее он стоил 496-497 тенге.

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