Курс доллара резко подскочил в обменниках Казахстана
Сегодня, 12:33
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Сегодня, 12:33Сегодня, 12:33
264Фото: pixabay.com
Курс доллара резко вырос в обменниках Казахстана, передаёт BaigeNews.kz.
По данным Kurs.kz, американец в обменниках продается выше 506 тенге.
Астана: покупка – 499-500 тенге, продажа – 506-507 тенге;
Алматы: покупка – 502-505 тенге, продажа – 506-508 тенге;
Шымкент: покупка – 504 тенге, продажа – 507 тенге.
Официальный курс доллара, установленный Нацбанком на 14 марта, составляет 495,28 тенге.
Днем ранее он стоил 496-497 тенге.