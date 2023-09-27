Курс доллара резко подскочил в Казахстане

На Казахстанской фондовой бирже завершились торги инструментами рынка иностранных валют. Средневзвешенный курс доллара по их итогам вырос более чем на пять тенге, передаёт BaigeNews.kz.

За сутки курс подскочил на 5,19 тенге, за месяц на 18,15 тенге и составил 482,24 тенге.

В обменных пунктах Астаны и Алматы доллар продают по 482-483 тенге.

Курс евро по итогам торгов составил 509,49 тенге, российского рубля - 4,99 тенге, юаня - 65,94 тенге.