Курс доллара продолжил снижение
Курс доллара в среднем составляет 513,5-514 тенге при покупке.
Сегодня, 16:32
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Сегодня, 16:32Сегодня, 16:32
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Курс доллара на Казахстанской фондовой бирже по итогам торгов 28 апреля составил 513,68 тенге, что на 1,3 тенге ниже, чем в пятницу, передаёт BaigeNews.kz.
В обменных пунктах страны курс доллара в среднем составляет 513,5-514 тенге при покупке и 515-518 тенге при продаже. Евро можно купить за 580-583 тенге, а продать за 586-587 тенге. Курс рубля в обменниках варьируется от 6,05 до 6,12 тенге за покупку и 6,16-6,17 тенге за продажу.
Ранее мы сообщали, что спрос на доллары и евро резко сократился в Казахстане.
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