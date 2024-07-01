Курс доллара продолжает рост в Казахстане
Сегодня, 18:52
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Сегодня, 18:52Сегодня, 18:52
102Фото: baigenews.kz
Курс доллара вырос после выходных в Казахстане, передаёт BaigeNews.kz.
По итогам торгов на Казахстанской фондовой бирже, курс американской валюты стал выше на 3,12 тенге и составил 474,96 тенге. За месяц рост составил 27,87 тенге.
В обменных пунктах Астаны доллар продают по 476 тенге, Алматы - 475,5 тенге.
Курс евро по итогам торгов вырос до 510,63 тенге. Курс российского рубля составил - 5,44 тенге, китайского юаня - 64,3 тенге.
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