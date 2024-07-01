Курс доллара продолжает рост в Казахстане

Курс доллара вырос после выходных в Казахстане, передаёт BaigeNews.kz.

По итогам торгов на Казахстанской фондовой бирже, курс американской валюты стал выше на 3,12 тенге и составил 474,96 тенге. За месяц рост составил 27,87 тенге.

В обменных пунктах Астаны доллар продают по 476 тенге, Алматы - 475,5 тенге.

Курс евро по итогам торгов вырос до 510,63 тенге. Курс российского рубля составил - 5,44 тенге, китайского юаня - 64,3 тенге.