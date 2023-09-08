Курс доллара продолжает рост в Казахстане

Сегодня, 17:33

Сегодня, 17:33

На Казахстанской фондовой бирже завершились торги по инструментам рынка иностранных валют. Курс доллара вновь вырос и составил 465,93 тенге, передаёт BaigeNews.kz.

За сутки рост составил 1,34 тенге, за месяц - 19,74 тенге.

Курс евро - 499,84 тенге, рубля - 4,74 тенге, юаня - 63,43 тенге.