Курс доллара продолжает рост в Казахстане
Сегодня, 17:33
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Сегодня, 17:33Сегодня, 17:33
156Фото: baigenews.kz/Артём Чурсинов
На Казахстанской фондовой бирже завершились торги по инструментам рынка иностранных валют. Курс доллара вновь вырос и составил 465,93 тенге, передаёт BaigeNews.kz.
За сутки рост составил 1,34 тенге, за месяц - 19,74 тенге.
Курс евро - 499,84 тенге, рубля - 4,74 тенге, юаня - 63,43 тенге.
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