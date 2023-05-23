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Сегодня, 17:20
238
238Фото: pixabay.com
Курс доллара продолжает падение в Казахстане
По итогам торгов на Казахстанской фондовой бирже курс доллара снизился ещё более чем на три тенге, передаёт BaigeNews.kz.
Средневзвешенный курс американской валюты составил 441,76, упав за сутки на 3,16 тенге, за месяц - на 14,64 тенге.
Курс евро составил - 477,49 тенге, российского рубля - 5,51 тенге, юаня - 62,53 тенге.
Напомним, на торгах 22 мая курс доллара также снизился более чем на три тенге.
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