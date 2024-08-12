Курс доллара приблизился к отметке в 480 тенге

Сегодня, 17:31

Сегодня, 17:31

Курс доллара вырос в результате торгов на Казахстанской фондовой бирже, передаёт BaigeNews.kz.

После выходных курс американской валюты поднялся на 1,86 тенге и составил 479,16 тенге.

В обменных пунктах Астаны доллар продают по 481 тенге, Алматы - 481,3 тенге.

Курс евро по итогам торгов составил 523,52 тенге, российского рубля - 5,3 тенге, китайского юаня - 66,58 тенге.