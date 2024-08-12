Курс доллара приблизился к отметке в 480 тенге
Сегодня, 17:31
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Сегодня, 17:31Сегодня, 17:31
104Фото: baigenews.kz
Курс доллара вырос в результате торгов на Казахстанской фондовой бирже, передаёт BaigeNews.kz.
После выходных курс американской валюты поднялся на 1,86 тенге и составил 479,16 тенге.
В обменных пунктах Астаны доллар продают по 481 тенге, Алматы - 481,3 тенге.
Курс евро по итогам торгов составил 523,52 тенге, российского рубля - 5,3 тенге, китайского юаня - 66,58 тенге.
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