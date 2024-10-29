Курс доллара превысил отметку в 491 тенге на KASE
Сегодня, 17:24
ПОДЕЛИТЬСЯ
Подпишитесь на наш
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
Сегодня, 17:24Сегодня, 17:24
52Фото: baigenews.kz
Курс доллара вновь вырос в результате торгов на Казахстанской фондовой бирже и преодолел отметку в 491 тенге, передаёт BaigeNews.kz.
За сутки курс американской валюты стал выше на 3,04 тенге.
В обменных пунктах Астаны и Алматы доллар продают по 493 тенге.
Курс евро по итогам торгов - 532,42 тенге, российского рубля - 5 тенге, юаня - 68,66 тенге.
Самое читаемое
- 15 лет опасного соседства: незаконную АЗС возле котельной снесли в Семее
- Гололед, туман, усиление ветра: прогноз погоды в Казахстане
- Предлагавшую за взятку смягчить приговор Бишимбаеву женщину осудили в Астане
- Убийство семьи бизнесмена в Петропавловске: суд вынес приговор
- Чужие деньги похитил из банкомата житель Астаны