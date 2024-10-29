Курс доллара превысил отметку в 491 тенге на KASE

Курс доллара вновь вырос в результате торгов на Казахстанской фондовой бирже и преодолел отметку в 491 тенге, передаёт BaigeNews.kz.

За сутки курс американской валюты стал выше на 3,04 тенге.

В обменных пунктах Астаны и Алматы доллар продают по 493 тенге.

Курс евро по итогам торгов - 532,42 тенге, российского рубля - 5 тенге, юаня - 68,66 тенге.