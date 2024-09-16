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Курс доллара превысил 480 тенге в Казахстане

Сегодня, 18:20
АВТОР
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baigenews.kz Сегодня, 18:20
Сегодня, 18:20
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Фото: baigenews.kz

По итогам торгов на Казахстанской фондовой бирже средневзвешенный курс доллара вновь вырос и составил 480,65 тенге, передаёт BaigeNews.kz.

После выходных курс американской валюты стал выше на 1,14 тенге.

В обменных пунктах Астаны доллар продают по 483 тенге, Алматы - 481,5 тенге.

Курс евро по итогам торгов составил 534,33 тенге, российского рубля - 5,26 тенге, китайского юаня - 67,35 тенге.

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