Курс доллара превысил 480 тенге в Казахстане

Сегодня, 18:20

Сегодня, 18:20

По итогам торгов на Казахстанской фондовой бирже средневзвешенный курс доллара вновь вырос и составил 480,65 тенге, передаёт BaigeNews.kz.

После выходных курс американской валюты стал выше на 1,14 тенге.

В обменных пунктах Астаны доллар продают по 483 тенге, Алматы - 481,5 тенге.

Курс евро по итогам торгов составил 534,33 тенге, российского рубля - 5,26 тенге, китайского юаня - 67,35 тенге.