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pixabay.com Сегодня, 17:35
40
Сегодня, 17:35
40
Фото: pixabay.com

Курс доллара подскочил в Казахстане

Средневзвешенный курс доллара вырос почти на пять тенге по итогам торгов на Казахстанской фондовой бирже, передаёт BaigeNews.kz.

По данным на 17:00 курс поднялся на 4,94 тенге и составил 449,19 тенге.

Курс евро составил 492,19 тенге, российского рубля - 5,49 тенге.

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Сегодня, 17:35
40
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