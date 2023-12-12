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Курс доллара падает в Казахстане

Сегодня, 18:25
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baigenews.kz/Арман Мухатов Сегодня, 18:25
Сегодня, 18:25
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Фото: baigenews.kz/Арман Мухатов

На Казахстанской фондовой бирже завершились торги иностранными валютами. Средневзвешенный курс доллара по их итогам снизился на 1,87 тенге и составил 456,62 тенге, передаёт BaigeNews.kz.

В обменных пунктах Астаны доллар продают по 459,5 тенге, в Алматы - 459,3 тенге.

Курс евро по итогам торгов составил 493 тенге, российского рубля - пять тенге, китайского юаня - 63,5 тенге.

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