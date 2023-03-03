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pixabay.com Сегодня, 21:00
208
Сегодня, 21:00
208
Фото: pixabay.com

Курс доллара падает в Казахстане

Средневзвешенный курс доллара по итогам торгов на Казахстанской фондовой бирже снизился ещё на 4,47 тенге и составил 431,06 тенге, передаёт BaigeNews.kz.

За месяц курс снизился на 29,74 тенге.

Ранее курс опускался до этого значения в начале июня 2022 года.

 

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#валюта #доллар #KASE
BaigeNews.kz
Сегодня, 21:00
208
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