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Курс доллара опустился ниже 500 тенге в Казахстане

За сутки он снизился на 3,88 тенге.

Сегодня, 17:13
АВТОР
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baigenews.kz Сегодня, 17:13
Сегодня, 17:13
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Фото: baigenews.kz

Средневзвешенный курс доллара опустился ниже 500 тенге в Казахстане, передаёт BaigeNews.kz.

По итогам торгов на Казахстанской фондовой бирже курс составил 497,95 тенге. За сутки он снизился на 3,88 тенге.

В обменных пунктах Астаны доллар продают по 504-505 тенге, Алматы - 502-505 тенге.

Курс евро по итогам торгов составил 518,87 тенге, российского рубля - 5,48 тенге, китайского юаня - 68,3 тенге.

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