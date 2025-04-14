На Казахстанской фондовой бирже (KASE) 14 апреля 2025 года зафиксировано укрепление доллара США по отношению к тенге. По итогам дневных торгов, завершившихся в 15:30, средневзвешенный курс доллара составил 518,21 тенге, что на 2,93 тенге выше уровня предыдущего дня, передаёт BaigeNews.kz.

Также наблюдалось незначительное укрепление других основных валют:

Российский рубль вырос до 6,22 тенге (+0,10);

Китайский юань на утренних торгах подорожал до 70,93 тенге (+0,69).

В пятницу средневзвешенный курс доллара составил 514,94 тенге.

Утром в обменниках цена за доллар варьировалась от 517 до 522 тенге.