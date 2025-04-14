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Курс доллара на KASE вырос почти на 3 тенге

Актуальные данные о стоимости американской валюты на 15:30.

Сегодня, 16:28
АВТОР
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Unsplash Сегодня, 16:28
Сегодня, 16:28
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Фото: Unsplash

На Казахстанской фондовой бирже (KASE) 14 апреля 2025 года зафиксировано укрепление доллара США по отношению к тенге. По итогам дневных торгов, завершившихся в 15:30, средневзвешенный курс доллара составил 518,21 тенге, что на 2,93 тенге выше уровня предыдущего дня, передаёт BaigeNews.kz.

Также наблюдалось незначительное укрепление других основных валют:

  • Российский рубль вырос до 6,22 тенге (+0,10);

  • Китайский юань на утренних торгах подорожал до 70,93 тенге (+0,69).

В пятницу средневзвешенный курс доллара составил 514,94 тенге.

Утром в обменниках цена за доллар варьировалась от 517 до 522 тенге.

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