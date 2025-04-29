LIVE LIVE
LIVE
  • 29 Апреля, 18:07
  • BAIGENEWS

Курс доллара на бирже снизился до 512 тенге

Наблюдается незначительное колебание курсов евро и рубля.

Сегодня, 16:33
АВТОР
Подпишитесь на наш
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
Курс доллара на бирже снизился до 512 тенге Сегодня, 16:33
Сегодня, 16:33
153

По итогам торгов на Казахстанской фондовой бирже 29 апреля 2025 года курс доллара составил 512,32 тенге, что на 1,18 тенге ниже, чем накануне, передаёт BaigeNews.kz.

В обменных пунктах Казахстана курс доллара варьируется от 512 до 514 тенге за покупку и продажу соответственно.

Также наблюдается незначительное колебание курсов евро и рубля, где евро покупается в пределах 582-584 тенге, а российский рубль – по цене 6,11-6,16 тенге. 

Ранее мы сообщали, что спрос на доллары и евро резко сократился в Казахстане.

Самое читаемое

Наверх