На фоне волатильности валютного рынка курс доллара в Казахстане преодолел психологически важную отметку в 503 тенге, передаёт BaigeNews.kz. В Астане максимальная цена продажи американской валюты достигла 505 тенге, в Алматы – 504,5 тенге, что отражает рост интереса к доллару.

По информации от Kurs.kz, средневзвешенный курс доллара на Казахстанской фондовой бирже (KASE) на 31 марта в 11:00 составил 503,80 тенге, что также указывает на небольшой рост по сравнению с предыдущими днями.

Официальный курс Нацбанка на 31 марта был установлен на уровне 503,42 тенге за 1 доллар. Интересно, что курс тенге к доллару на следующий день определяется по итогам торгов на фондовой бирже, что делает прогнозы на валютном рынке особенно непредсказуемыми.

Ранее мы писали, что доллар подорожал сразу на пять тенге на торгах 28 марта.