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Курс доллара ещё вырос на торгах в Казахстане

Сегодня, 19:32
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baigenews.kz/Артём Чурсинов Сегодня, 19:32
Сегодня, 19:32
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Фото: baigenews.kz/Артём Чурсинов

Курс доллара вырос по итогам торгов на Казахстанской фондовой бирже, передаёт BaigeNews.kz.

После вечерней сессии курс составил 464,09 тенге, поднявшись на 3,25 тенге за день.

Курс евро составил 501,89 тенге, рубля - 4,85 тенге, юаня - 63,8 тенге.

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