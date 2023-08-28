Курс доллара ещё вырос на торгах в Казахстане

Курс доллара вырос по итогам торгов на Казахстанской фондовой бирже, передаёт BaigeNews.kz.

После вечерней сессии курс составил 464,09 тенге, поднявшись на 3,25 тенге за день.

Курс евро составил 501,89 тенге, рубля - 4,85 тенге, юаня - 63,8 тенге.