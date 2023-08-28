Курс доллара ещё вырос на торгах в Казахстане
Сегодня, 19:32
ПОДЕЛИТЬСЯ
Подпишитесь на наш
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
Сегодня, 19:32Сегодня, 19:32
123Фото: baigenews.kz/Артём Чурсинов
Курс доллара вырос по итогам торгов на Казахстанской фондовой бирже, передаёт BaigeNews.kz.
После вечерней сессии курс составил 464,09 тенге, поднявшись на 3,25 тенге за день.
Курс евро составил 501,89 тенге, рубля - 4,85 тенге, юаня - 63,8 тенге.
Самое читаемое
- Резкий рост цен на жильё в Астане прогнозирует эксперт
- В Астане начались проверки закрытых паркингов
- Казахская тазы стала победителем чемпионата мира в Швейцарии
- Шквальный ветер, дождь и мокрый снег: о погоде на понедельник рассказали синоптики
- Лидер группы ДДТ спел на казахском: видео обсуждают в соцсетях