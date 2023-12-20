Курс доллара ещё снизился в Казахстане
Сегодня, 17:33
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Сегодня, 17:33Сегодня, 17:33
110Фото: baigenews.kz/Арман Мухатов
Курс доллара продолжает снижаться в Казахстане, передаёт BaigeNews.kz.
По итогам торгов на Казахстанской фондовой бирже средневзвешенный курс американской валюты стал ниже на 1,79 тенге за сутки и составил 456 тенге.
В обменных пунктах Астаны доллар продают по 457,7 тенге, Алматы - 459,5 тенге.
Курс евро по итогам торгов - 500 тенге, российского рубля - 5 тенге, китайского юаня - 63,9 тенге.
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