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Курс доллара ещё снизился в Казахстане

Сегодня, 17:28
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baigenews.kz/Арман Мухатов Сегодня, 17:28
Сегодня, 17:28
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Фото: baigenews.kz/Арман Мухатов

Средневзвешенный курс доллара по итогам торгов на Казахстанской фондовой бирже составил 461,14 тенге, передаёт BaigeNews.kz.

За сутки курс снизился на 1,48 тенге, однако за месяц вырос на 12,51 тенге.

Курс евро также упал на 1,81 тенге и составил 494,4 тенге. Курс рубля на сегодня 4,87 тенге, юаня - 62,9 тенге.

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